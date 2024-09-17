ثلاثة شهداء وجريحان بغارة إسرائيلية على بلدة بليدا + فيديو

العالم - لبنان

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة العامة قولها في بيان: إن طيران العدو الإسرائيلي الحربي شن غارة قبل ظهر اليوم على بلدة بليدا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح.

إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية مجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة دير سريان ما أوقع أضرارا مادية واستشهد شخص وأصيب آخران أمس جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله مهاجمة موقع العباد الإسرائيلي مرتين، منذ فجر اليوم، مؤكدا استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في الموقع ومحيطه وتحقيق إصابات مباشرة.

كما قصف الحزب مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة المنارة، وأعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الكرنتينا، ومرابض المدفعية ‏في موقع الزاعورة.

وتشهد الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا يومياً للنيران الصاروخية بين جيش الاحتلال، وحزب الله اللبناني، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حرب الإبادة التي يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية ومجاعة قاتلة.