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مصادر إعلامية: السفير الايراني في لبنان نقل للمستشفى لتلقي العلاج وإصابته ليست خطيرة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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