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مصادر أمنية: أجهزة الإتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز تم شراؤه في الأشهر القليلة الماضية

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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