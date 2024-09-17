آخر تفاصيل انفجار اجهزة لاسلكية بيد مقاومي حزب الله +فيديو

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان هذا التطور الخطير جاء مباشرة بعد كلام عن ان هناك استعدادات من قبل كيان الاحتلال للهجوم على الاراضي اللبنانية بسلسلة من الغارات التي قد بدأت قبل قليل وهي تستهدف عدة بلدات جنوب لبنان بشكل مفاجئ ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

وأضاف مراسل العالم انه لم يصدر اي بيان من قبل معنيين وخبراء حول توضيح هذا الاختراق حتى هذه اللحظة.

واكد ان حالة من الرعب والذعر تدب في صفوف المواطنين نتيجة عدم فهم ماذا يحصل من خلال هذا الهجوم الخطير.

هذا وقالت مصادر أمنية إن المئات من مقاتلي حزب الله أصيبوا بصورة بالغة اليوم الثلاثاء جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة أكثر من 1000 في لبنان في تفجير أجهزة اتصال محمولة.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية أنّ السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أصيب بجروح سطحية وتم نقله للمستشفى جراء ما وصفته بالهجوم السيبراني الذي قالت إنّه استهدف لبنان وسوريا.

المزيد في الفيديو المرفق..