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إعلام الإحتلال: تعليمات لسكان مستوطنات الشمال بالبقاء قرب الأماكن المحصنة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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