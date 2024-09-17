الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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بوريل ردا على سؤال عن التصعيد في لبنان: هناك دائما خطر لحدوث تداعيات

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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