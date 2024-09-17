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هآرتس: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدّر أن حزب الله ينوي شن عملية عسكرية ضد "إسرائيل"

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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