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بيان اولي صادر عن حزب الله: الانفجارات الغامضة في أجهزة "بايجر" أدت الى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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