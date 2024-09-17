الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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بيان اولي صادر عن حزب الله: الاجهزة المختصة في حزب الله تقوم حاليا باجراء تحقيق واسع أمنيا وعلميا لمعرفة الأسباب التي أدت للإنفجارات المتزامنة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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