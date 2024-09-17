الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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بيان اولي صادر عن حزب الله: ندعو أهلنا الكرام الى الإنتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة التي تقوم بها بعض الجهات لمصلحة العدو

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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