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مصدر مطلع: السفير الإيراني في لبنان تعرض للإصابة في اليد والوجه جراء انفجار جهاز اتصال كان يحمله أحد أفراد حمايته

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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