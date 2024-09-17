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مصدر مطلع: الوضع العام للسفير الإيراني لدى بيروت جيد وهو يخضع للعلاج

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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