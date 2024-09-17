الباكستانيون يخرجون نصرة لفلسطين ودعما للمقاومة

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ويؤكد المشاركون من مختلف الطوائف الاسلامية على أهمية جبهات الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية في وجه العدوان الصهيوني على فلسطين، مطالبين الدول والشعوب الاسلامية بتعزيز المقاومة العسكرية والسياسية والاقتصادية لإخضاع الاحتلال الاسرائيلي، وإجباره على وقف العدوان بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس حركة صحوة امة المصطفي (ص) السيد جواد نقوي في كلمة له: هنيئا للمجاهدين في فلسطين واليمن ولبنان والعراق فهم بحق انصار رسول الله في هذا الزمن الذين يواجهون الظلم بشجاعة وايمان راسخ وعلى الدول الاسلامية الاخرى الا تتخلى عن مناصرة المظلوم كي لا يطالها العار.

وفيما يقترب الصهيوني على قطاع غزة من طي عامه الأول، ادانة باكستانية واسعة للمجتمع الدولي والانظمة الغربية والعربية المتخاذلة عن دعم فلسطين، محملين إياها مسؤولية دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء تماما كالعدو الصهيوني.