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وزير الصحة اللبناني: معظم إصابات جرحى تفجير أجهزة الإتصال في الوجه واليدين

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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