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وزير الصحة اللبناني: 8 شهداء بينهم طفلة ونحو 2800 جريح بتفجير اجهزة الإتصال

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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