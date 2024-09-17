بیانان هامان لحزب الله بشأن انفجارات لأجهزة الـ'بايجر'

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيانٍ أولي: انفجر قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحداتنا ومؤسساتنا ‏المختلفة

وأضاف: أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة



وتابع: تقوم أجهزتنا المختصة حالياً بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنياً وعلمياً لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة

كما دعى حزب الله جماهيره إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني

وصرح أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد

ه‍ا وفی بیان ثانی اتهم حزب الله الإحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الإنفجارات.‏

وقال في بيانه الثاني: بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.‏

وأضاف: إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة.‏إنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.‏

هذا وقال وزير الصحة اللبناني أنه9 شهداء بينهم طفلة بانفجار أجهزة البايجر واكثر من 2800 جريح وغالبية الإصابات في اليد