بیانان هامان لحزب الله بشأن انفجارات لأجهزة الـ'بايجر'

العالم - لبنان
وقال حزب الله في بيانٍ أولي: انفجر قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحداتنا ومؤسساتنا المختلفة
وأضاف: أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة
وتابع: تقوم أجهزتنا المختصة حالياً بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنياً وعلمياً لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة
كما دعى حزب الله جماهيره إلى الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني
وصرح أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جاهزية للدفاع عن لبنان وشعبه الصامد
ها وفی بیان ثانی اتهم حزب الله الإحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الإنفجارات.
وقال في بيانه الثاني: بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.
وأضاف: إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا لأهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا في الدنيا والآخرة.إنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.
هذا وقال وزير الصحة اللبناني أنه9 شهداء بينهم طفلة بانفجار أجهزة البايجر واكثر من 2800 جريح وغالبية الإصابات في اليد