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بيان صادر عن حزب الله: هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين أيضا أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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