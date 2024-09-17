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بيان صادر عن حزب الله: إن شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس انتصارا لاهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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