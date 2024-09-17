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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدث امني في رفح جنوبي قطاع غزة
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مراسل العالم: إحدى مسيّرات الاحتلال اغارات على بلدة الخيام جنوب لبنان
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رويترز عن مسؤول كبير في حزب الله: الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخير ولم يصب بأي أذى
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قناة كان العبرية: رفع حالة التأهب في جميع الموانئ الإسرائيلية بينها إيلات
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قناة كان العبرية: رفع مستوى حالى التأهب في جميع الموانئ الإسرائيلية بينها إيلات
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9 شهداء بينهم طفلة و2750 جريحا بتفجير اجهزة اتصال في لبنان
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الخارجية اللبنانية: بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء باشرت الخارجية بتحضير شكوى الى مجلس الأمن في هذا الخصوص فور اكتمال معطيات الاعتداء
بيان صادر عن حزب الله: سيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا في النيا والآخرة
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
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