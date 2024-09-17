إصابة عدد من مقاومي حزب الله في سوريا

العالم - سوريا

وأفادت مصادر في شرطة العاصمة السورية، اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة على الطريق الواصل بين نفق المواساة ودوار كفرسوسة بدمشق.

وأشارت المصادر إلى انفجار جهاز لاسلكي داخل السيارة، وتم نقل أربعة أشخاص إلى مشفى المواساة بدمشق.

ونقلت المقاومين المصاببين إلى المستشفيات في دمشق ومحيطها بعد انفجارات أجهزة بيجر الخاصة بهم، والتي حدثت في نفس وقت الانفجارات المنسقة في لبنان.

كمانقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، لم تكشف هويته قوله إن بعض أعضاء حزب الله شعروا بأجهزة اللاسلكي التي يحملونها ترتفع درجة سخونتها فتخلصوا منها قبل وقوع سلسلة الانفجارات التي أدت إلى إصابة أكثر من ألف شخص.

وأضاف المسؤول أن مئات المقاومين كانوا يحملون أجهزة الاتصال هذه، مرجحا أنها ربما تكون قد ارتفعت درجة حرارتها وانفجرت بسبب برامج ضارة.

وكشفت وكالات للأنباء، في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الانفجارات التي شهدتها الضاحية الجنوبية في بيروت، جاءت نتيجة هجوم إسرائيلي سيبراني استهدف لبنان وسوريا.