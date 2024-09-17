أول تعليق لرونالدو بعد إقالة كاسترو من تدريب النصر السعودي

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ونشر رونالدو عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة وهو يحتضن كاسترو وأرفقها بتعليق: "شكرا لك على كل شيء" باللغتين البرتغالية والإنجليزية.

وقد أعلن نادى النصر، إقالة كاسترو من منصبه بشكل رسمي بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في مطلع الموسم الحالي 2024-2025.

وكان كاسترو (63 عاما) تولى تدريب النصر في يوليو 2023، وقاد الفريق في 54 مباراة، حيث فاز في 36 مواجهة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلهما.

وتوج المدرب البرتغالي مع فريق النصر بلقب واحد وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب غريمه الهلال.

ورجحت تقارير عدة أن يعين المدرب السابق لنادي ميلان، ستيفانو بيولي على رأس الإدارة الفنية للنصر خلفا لكاسترو.