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أول تعليق لرونالدو بعد إقالة كاسترو من تدريب النصر السعودي

أول تعليق لرونالدو بعد إقالة كاسترو من تدريب النصر السعودي
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

حرص قائد نادي النصر السعودي، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة وداع لمواطنه لويس كاسترو الذي أقيل من تدريب "العالمي" اليوم الثلاثاء.

العالم - منوعات

ونشر رونالدو عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة وهو يحتضن كاسترو وأرفقها بتعليق: "شكرا لك على كل شيء" باللغتين البرتغالية والإنجليزية.

وقد أعلن نادى النصر، إقالة كاسترو من منصبه بشكل رسمي بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في مطلع الموسم الحالي 2024-2025.

وكان كاسترو (63 عاما) تولى تدريب النصر في يوليو 2023، وقاد الفريق في 54 مباراة، حيث فاز في 36 مواجهة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلهما.

وتوج المدرب البرتغالي مع فريق النصر بلقب واحد وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب غريمه الهلال.

ورجحت تقارير عدة أن يعين المدرب السابق لنادي ميلان، ستيفانو بيولي على رأس الإدارة الفنية للنصر خلفا لكاسترو.

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