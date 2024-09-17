نتنياهو بين فكي كماشة.. الحفاظ على غالانت أو تعيين ساعر؟

العالم _ مراسلون

هذا ما دار في الساعات الماضية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد توصل الى اتفاق مع جدعون ساعر على ضمه الى الائتلاف الحاكم وتعيينه وزيرا للحرب خلفا لغالانت، التقدم في هذه المفاوضات سيمنح حكومة نتنياهو تحصينا في وجه المعارضة لكنه سيخلق ازمة كبيرة للرجل عكس ما يظن.

وقال مدير مركز القدس للدراسات عماد أبو عواد لقناة العالم: الصراع الحاصل في "اسرائيل" حاليا هو صراع بات يتجذر بشكل كبير في المؤسسة السياسية والمؤسسة الامنية. الآن الحديث عن ادخال ساعر الى الحكومة، المراد منه بالنسبة لنتنياهو هو توسيع الحكومة والتخلص من غالانت وقيادات الجيش وتحويل الجيش الى دفة نتنياهو وكذلك مع مرور الوقت تمرير الميزانية وقانون التجنيد الذي يريد نتنياهو تمريره واعادة ساعر الى الليكود وباعتقال هذه القيادات ستكون نقطة النهاية لجدعون ساعر.

يواف غلانت الرجل الوحيد في داخل الحكومة الاسرائيلية الذي يتصادم بشكل مباشر مع نتتياهو منذ الحرب على قطاع غزة بالإضافة الى انه مقرب من الجيش بوصفه وزيره واحد الجنرالات السابقين فيه.

البعض راى ان نتنياهو لا يريد استمرار غالانت ليس فقط لانه الوحيد القادر على مواجهة قراراته وخاصة فيما يتعلق بالصفقة والحرب في الشمال وانما أيضا لانه قادر على ان يحقق نصرا على نتنياهو مستقبلا في داخل الليكود.

وقال مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبو غوش لقناة العالم: هناك انقسامات وخلافات حادة خلال الحرب وعلى قضايا الحرب واهدافها ولذلك هم يختلفون الان على كل شيء تقريبا كالصفقة واولوية قضية الاسرى او شن او عدم شن الحرب على لبنان.

المعركة الداخلية بالنسبة لنتنياهو هي المعركة الأهم التي ستحافظ على موقعه.

بنيامين نتنياهو يريد ان يضرب عصفورين بحجر واحد، يريد ان ينهي وجه الرأس القادم من يوآف غالانت وأن يطوع جدعون ساعر بوصفه الرجل الأهم مستقبلا في منافسته. لكن ما قد لا يحسبه الرجل بان يتحالف الطرفان لينهي حكمه.