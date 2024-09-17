غروندبيرغ يبحث شؤون اليمن والمنطقة مع عراقجي في طهران

العالم – إيران

وأشار وزير الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء إلى حساسية وتشابك التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكد على التأثير المباشر لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة على انتشار التوتر والأزمات في كافة أنحاء المنطقة.

وأضاف أن: تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة سيكون له دور فعال في خفض التوتر وإحلال السلام والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.

وأبدى عراقجي إعجابه بتصميم الشعب والحكومة اليمنية المستقلة وإرادتهما المستقلة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي وقف لإطلاق النار توافق عليه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وفي الوقت نفسه اعتبر استمرار دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للكيان الصهيوني وعدوان هذه الدول على اليمن سبباً في تصاعد التوتر وتعقيد الأوضاع والحلول السياسية في اليمن.

وتأكيداً على دعم إيران القوي لإرساء السلام والأمن المستقرين في اليمن، أعرب رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني عن تقديره وشدد على جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، وأكد أن هذه الجهود وخاصة إجراءات الأمم المتحدة من أجل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني يجب ألا تكون تحت تأثير مواضيع أخرى.

وفي هذا اللقاء هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية عراقجي على انتخابه وزيراً لخارجية إيران وتمنى له التوفيق، معرباً عن استعداده لمواصلة التعاون والتشاور مع طهران فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة باليمن والأزمة اليمنية خاصة مع حلول فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

هانز غروندبرغ ومع تقديره لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتزامها بالاستقرار والأمن في المنطقة وخاصة اليمن قدم تقريراً عن إجراءات وجهود الأمم المتحدة في عملية إحلال السلام والهدوء الدائمين في اليمن وخفض التوتر في منطقة البحر الأحمر وكذلك قضية تبادل الأسرى في اليمن، وطالبت باستمرار دعم إيران لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.