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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدث امني في رفح جنوبي قطاع غزة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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