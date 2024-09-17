حزب الله یتوعد بالرد على تل أبيب عقب إنفجارات لأجهزة الـ'بايجر'

العالم- لبنان

وقال النائب في حزب الله في برلمان لبنان إبراهيم الموسوي للجزيرة: العدو سينال جزاءه بالتأكيد على جريمته

وأضاف: العدو استهدف آلاف اللبنانيين وليس فقط من المقاومين

وتابع: العديد من مستخدمي أجهزة بيجر هم العاملين في القطاع الصحي.. حزب الله معني بالرد من أجل تحصين كل معادلات الردع السابقة

يذكر أن البيجر هو جهاز اتصال لاسلكي يستخدم لإرسال إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد. وظهرت فكرته في السبعينيات، ويستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي والعسكري.

وتطورت هذه الأجهزة مع مرور الوقت لتشمل استخدامه في مجالات متعددة مثل الأعمال والاتصالات الشخصية.