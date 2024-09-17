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عقيلة السفير الايراني لدى لبنان تعرب عن شكرها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اتصاله مؤكدة ان السفير مجتبى أماني بحالة جيدة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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