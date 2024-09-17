تعليق أول دولة عربية بشأن تفجيرات اليوم في لبنان

العالم - لبنان

وفي هذا السياق، أجرى نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الأعمال أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي نقل له خلاله توجيهات الملك عبدالله الثاني تقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان اليوم.

وبحسب ما أوردته صحيفة الدستور الأردنية أكد الصفدي وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١. وأكد إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه.

وشكر ميقاتي الملك عبد الله على مبادرته، وأكد تثمين لبنان لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره.