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حركة الجهاد الاسلامي: العملية الغادرة التي نفذتها اجهزة الكيان الصهيوني بتفجير اجهزة اتصال في لبنان هي جريمة حرب موصوفة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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