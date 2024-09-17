اللواء سلامي: العدو عاجز ولا يريد الاعتراف بهزيمته.. السوداني: لا مبرر لوجود أميركي في العراق

العالم _ بانوراما

وقال سلامي إنّ قوة الردع الإيرانية لا تكمن في السلاح فقط، بل في قوة الشعب والإيمان، والقيادة الحكيمة، وأضاف أنّ من كان يريد وضع ايران في عزلة دولية يعيش اليوم في عزلة وأزمة اقتصادية.

وفي سياق آخر أكد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أنّ الرد على جريمة اغتيال القائد اسماعيل هنية في طهران حتمي، وسيكون بالتدبير والحكمة.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ألاّ مبرر لوجود القوات الأميركية في البلاد، وأنّ بغداد ستعلن قريبا عن جدول زمني للانسحاب.



وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال السوداني إنّ العراق تحوّل من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار، وإنّ الحاجة لوجود القوات الأميركية في البلاد انتفت بالقضاء على جماعة داعش الإرهابية.

وأضاف السوداني أنّ بغداد انخرطتْ في حوار صريح مع التحالف الدولي، وشكّلتْ لجنة ثنائية لترتيب عملية الانسحاب، مؤكدا أنّ القوات المسلحة العراقية قادرة على إدارة الملف الأمني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.