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حركة أمل اللبنانية:هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم وفي الدفاع عن أرضهم في مواجهة مخططات العدو الصهيوني

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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