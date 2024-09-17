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حركة حماس تصف العدوان الصهيوني على لبنان بأنه جريمة تتحدى كافة القوانين والاعراف وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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