الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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حماس: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني والاخوة في حزب الله مؤكدين ان جرائم الاحتلال لن توهن عزيمة شعوبنا ولن تكسر ارادة المقاومة لديها

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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