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مئات المحال تغلق في البلدة القديمة جراء الحصار الاسرائيلي منذ 7 اكتوبر

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

تكبد التجار في البلدة القديمة من القدس المحتلة خسائر كبيرة بفعل الحصار الشديد الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليهم منذ اندلاع العدوان على غزة اذ فرضت شرطة الاحتلال حصارا صارما وتضيقات ومنعت المواطنين والزائرين من الوصول بعد نصبها حواجز على المداخل الرئيسية.

العالم _ مراسلون

مئات المحال التجارية اغلقت بفعل ذاك الحصار المشدد مما أجبر التجار على ترك محالهم التجارية والتوجه للعمل خارج البلدة القديمة من القدس ويعيش قاطني البلدة القديمة تحت حصار وتدقيق أمني شديد وانخفضت نسبة التجاره في البلدة القديمة الى نحو 90 بالمئة.

ويشار الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنشر وتنصب عشرات الحواجز على الابواب الرئيسية للبلدة القديمة واسواقها منذ بداية الحرب وتتعامل بوحشية ولا تميز بين طفل وامراة او كبير بالسن وذلك ضمن مخطط تهويدها بشكل كامل.

هنا لا ترى شيء سوى محال تجارية مغلقة بالمئات ومستوطنين يتجولون في كل مكان وذلك بفعل مخططات الاحتلال الاسرائيلي وفرض الحصار وتشديده منذ عدوانه على قطاع غزة.

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