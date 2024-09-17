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9 شهداء بينهم طفلة ونحو 2800 جريح بتفجير اجهزة اتصال في لبنان

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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