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3 شهداء و5 مصابين باستهداف الإحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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