هل سيسجل السوداني انتصاره السياسي بخروج قوات التحالف من العراق؟

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وقال السوداني ايضا إنه يعتزم الإعلان عن جدول زمني لانسحابها في وقت قريب مؤكدا ان تصرفات الدول الأخرى لن تربك الوضع الأمني في العراق والمنطقة، وهذه هي استراتيجية العراق في التعامل'.

السوداني وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ نفى وجود المبررات لتواجد قوات اجنبية في العراق فهو ليس عراق 2014 .

فقد انتقل من مرحلة الحرب الاستقرار، وداعش لم تعد تمثل أي تحد حقيقي، لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت قد أعلنت في كانون الثاني بداية هذا العام بدء اجتماعات اللجنة العسكرية العليا بين الولايات المتحدة والعراق لبحث 'انتقال مهمة التحالف وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.

فيما قالت بغداد إن المحادثات ستفضي إلى 'خفض تدريجي مدروس' لعناصر التحالف و ان البلدين يسعيان إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تسمح ببقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.

هذا ما اعلنته رويترز وقالت ان بغداد وواشنطن قد توصلتا الشهر الجاري إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف من العراق وفق خطة تنفذ على مراحل خلال عامين.

وتقول التسريبات ان الخطة تتضمن خروج مئات العسكريين بحلول سبتمبر/أيلول 2025 والبقية بحلول نهاية العام 2026 وتشير التسريبات الى الاتفاق الى حد كبير لكن الموافقة النهائية وتحديد موعد رسمي للإعلان عنها مرهون بظروف المنطقة فالتصعيد الاقليمي المرتبط بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة هو ما يؤجل التنفيذ في الموعد المحدد.

نحو 2500 عسكري امريكي واوروبي في العراق في إطار التحالف الذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة داعش، الاتفاق والذي ان تم سيمثل انتصارًا سياسيًا لرئيس الوزراء العراقي الذي يسعى إلى تحقيق التوازن في موقف بغداد والبقاء على مسافة واحدة من كل الاطراف في المنطقة بما يخدم مصلحة بلاده والتقريب بين وجهات النظر بين ايران من جهة والتي قال انها تربطها علاقات متميزه مع بلاده و الولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى.