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مصادر فلسطينية: المسيّرة التي أسقطها الجيش الأردني قادمة من العراق وكانت في طريقها لاستهداف الكيان

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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