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قصف فسفوري صهيوني يستهدف جنوب مدينة الخيام جنوب لبنان بهدف إشعال الحرائق

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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