الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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رئيس الإستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق: من الصعب التصور ان حزب الله لن يرد على ما جرى اليوم

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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