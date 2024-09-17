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وارة الصحة اللبنانية تنفي ما نسب الى الوزير فراس الابيض بأن عدد الشهداء ارتفع الى 11 والجرحى الى 4 آلاف

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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