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شهيدان وعدد من المصابين بقصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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