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حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات جريمة التفجير الخطيرة في لبنان

حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات جريمة التفجير الخطيرة في لبنان
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة التفجير الخطيرة التي استهدفت مواطنين لبنانيين بتفجير أجهزة اتصالات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، ومَرَافِق مدنية وخدمية، ما أدى لإصابة الآلاف بين المواطنين، دون تفريقٍ بين المقاومين والمدنيين، واستشهاد عدد منهم، في جريمة تتحدّى كافة القوانين والأعراف.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء، أن هذه العملية الإرهابية؛ تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل على المنطقة، وسياسة العربدة والغطرسة التي تتبناها حكومة الاحتلال، متسلّحة بدعم أمريكي يوفّر غطاءً لجرائمها الفاشية.

وشددت الحركة على أن هذا التصعيد الإجرامي لن يقود كيان الاحتلال الإرهابي إلا لمزيد من الفشل والهزيمة.

وأضافت: “نثمن جهاد وتضحيات إخواننا في حزب الله، وإصرارهم على مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة، ونؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني والإخوة في حزب الله، ونقدّم تعازينا الحارة لعوائل الضحايا، سائلين الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مؤكّدين أن جرائم الاحتلال الفاشي لن توهن من عزيمة شعوبنا الحرة ولن تكسر إرادة المقاومة لديها”.

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