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نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين: تم توزيع أجهزة الإستدعاء على بعض حلفاء حزب الله في ايران وسورية

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

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