الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت فجر اليوم صاروخا بالستيا غير محدد

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

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