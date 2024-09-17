الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات بين المقاومة وجنود الإحتلال بالقرب من قبر يوسف في نابلس بالضفة

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :