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عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي احسان عطايا: سيكون هناك ثمنا باهظا للدماء التي سالت جراء عدوان الإحتلال في لبنان

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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