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قوات الإحتلال تطلق النار على سيارة فلسطينية عند حاجز نعلين العسكري غرب رام الله

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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