سوريا تدين بشدة العدوان الإرهابي الذي ارتكبه الاحتلال في لبنان

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان : ارتكب الكيان الصهيوني العنصري بعد ظهر اليوم عدواناً دموياً ضد أهلنا في لبنان الشقيق وذلك من خلال القيام بهجوم إلكتروني على وسائل الاتصال مستخدماً التكنولوجيا كوسيلة لنشر القتل وسفك الدماء في سابقة لا مثيل لها.

وأضافت الخارجية: تدين سوريا بشدة هذا العدوان الإرهابي وهذه الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق المدنيين في لبنان والتي تعكس رغبة ” إسرائيل” في توسيع رقعة الحرب وتعطشها إلى سفك المزيد من الدماء معربة عن تضامن سورية القوي مع الشعب اللبناني الشقيق ووقوفها إلى جانبه في الدفاع عن نفسه، مؤكدة ثقتها بقدرته على مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغادر.

ودعت في ختام بيانها جميع دول العالم وشعوبها إلى إدانة هذا العدوان الآثم بشكل لا لبس فيه.