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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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