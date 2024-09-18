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أصوات الإنفجارات لا تتوقف في محيط قبر يوسف شرقي نابلس بينما يشارك مئات المستوطنين في عملية الإقتحام

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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